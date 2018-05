Maurane, wereldberoemd buiten Vlaanderen, overleden op 57ste 09 mei 2018

Zangeres Maurane (foto) is op 57-jarige leeftijd thuis overleden. In de Franssprekende landen was ze een superster, maar in Vlaanderen was ze amper bekend. Claudine Luypaerts - zoals de Brusselse eigenlijk heette - bracht haar debuut uit in 1986, en werd vooral bekend met het nummer 'Toutes les mamas'. Twee jaar geleden kreeg ze gezondheidsproblemen, onder meer met haar stem, en moest ze haar carrière on hold zetten. Net afgelopen weekend maakte Maurane echter haar comeback. Het was een vriendin die haar levenloze lichaam aantrof in bed toen ze naar Mauranes huis in Schaarbeek ging. De precieze doodsoorzaak moet blijken uit een autopsie. Het schepencollege van Schaarbeek heeft gisteren wel al meteen beslist om een plein in de straat waar ze woonde naar Maurane te noemen. (PhG/VDBS)

