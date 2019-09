Exclusief voor abonnees Matthias Schoenaerts wordt apostel 11 september 2019

Matthias Schoenaerts (41) heeft een nieuwe filmrol beet: hij zal de apostel Petrus spelen in 'The Last Planet'. Die film van de Amerikaanse regisseur Terrence Malick (75) vertelt het levensverhaal van Jezus aan de hand van een reeks parabels. Géza Röhrig (52), bekend van het Holocaustdrama 'Son of Saul', zal Jezus vertolken in de prent. Ook Oscarwinnaar Mark Rylance (59) zal te zien zijn: hij zou de rol van Satan spelen.

