Exclusief voor abonnees Matthias Schoenaerts vindt liefde bij 'Home and Away'-actrice Pia Miller (toch volgens Instagram) 18 juni 2019

00u00 0

Heeft Matthias Schoenaerts (41) een nieuwe vriendin? Als we de 'Daily Mail' mogen geloven alvast wel. Zij zijn er zeker van dat de "knappe Belgische acteur" samen is met Pia Miller (35), één van de gezichten uit 'Home and Away'. De twee zouden zelfs al genoten hebben van een romantische vakantie in Griekenland.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis