Matthias Schoenaerts op date met twee modellen 25 maart 2019

00u00 0

Het gaat Matthias Schoenaerts (41) voor de wind. Voor zijn acteerprestatie in 'The Mustang' wordt de Antwerpse acteur al getipt voor een Oscar, en ook op privévlak heeft hij succes. Schoenaerts plaatste een filmpje op Instagram Stories waarin hij een spelletje pool speelt met twee modellen. Kelly Gale (23) en Cindy Bruna (24) lopen shows voor het bekende Amerikaanse lingeriemerk Victoria's Secret. Die laatste is een Frans model met Italiaanse en Congolese roots. Kelly Gale is een Zweeds-Australische die ook al in de bladen 'Sports Illustrated' en 'Playboy' stond. Of er meer aan de hand is tussen Schoenaerts en één van de modellen is niet duidelijk. (DBJ)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen