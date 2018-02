Matthias Schoenaerts, ook in Hollywood op handen gedragen: "Misschien kan ik gewoon goed verstoppen dat ik een rotzak ben?" Redactie

24 februari 2018

00u00 0 De Krant Op de première van 'Red Sparrow' in Londen waren alle ogen gericht op Jennifer Lawrence en haar wel erg diepe decolleté. Maar wie beter keek, zag Matthias Schoenaerts met de grootste naturel iedereen inpakken als een echte superster. "Nee, een Oscar winnen is geen ambitie. Maar 't is niet dat ik er niet blij mee zou zijn", lacht hij.

Critici zijn het erover eens: Matthias Schoenaerts is schitterend in de spionagefilm 'Red Sparrow'. Hij speelt Vanya Egorov, de valse Russische oom van Dominika, het personage van Jennifer Lawrence. En er vloeide al wat inkt over de griezelige gelijkenis tussen Matthias in de film en Russisch president Vladimir Poetin. "Het was niet onze intentie om Vanya eruit te laten zien als Poetin", zegt Schoenaerts. "Toen we bezig waren met de vormgeving beseften we plots dat de gelijkenis erg treffend was. Dat bleek wel te passen bij de figuur van Vanya. (lachje)"

De première in Londen deze week was vrij spectaculair. Hoe kijk jij naar zo'n event?

"Ik vind het aangenaam om op zo'n avond de collega's terug te zien. Omdat je dan samen door die gekte gaat, want het is hallucinant. Honderd en één media waar je honderd en één keer hetzelfde verhaal tegen moet vertellen. Als je dat kan doen met goeie collega's is dat fijn. Want je voelt je eigenlijk heel idioot op zo'n avond. Net een papegaai. (lacht)"

Kan jij nog over straat lopen?

