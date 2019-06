Exclusief voor abonnees Matthias Schoenaerts krijgt rol in 'The Old Guard' op Netflix 01 juni 2019

Netflix heeft gisteren de nieuwe acteurs onthuld voor de actiefilm 'The Old Guard'. Matthias Schoenaerts en Luca Marinelli vervoegen de cast met in de hoofdrollen de Nederlandse acteur Marwan Kenzari, Charlize Theron en KiKi Layne. De film wordt geregisseerd door Gina Prince-Bythewood.

