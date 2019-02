Matthias Casse pakt brons op grand slam in Düsseldorf 25 februari 2019

Judo

Matthias Casse (-81 kg) heeft op de Grand Slam van Düsseldorf brons veroverd. Het is meteen zijn tweede Grand Slam-medaille nadat hij in oktober van vorig jaar zilver pakte in Abu Dhabi. Met de drie zilveren medailles van de GP van Den Haag (2017), Agadir (2018) en Zagreb (2018) totaliseert hij nu vijf IJF World Tour-podiumplaatsen.

