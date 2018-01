Matthias (22) uit Zoersel wint Top Model Belgium 22 januari 2018

00u00 0

De modewereld lonkt voor Matthias De Marelle. De 22-jarige jongeman uit Zoersel won gisteravond 'Top Model Belgium', een prestigieuze modellenwedstrijd. "Ik ben ontzettend blij", reageerde hij vlak na zijn bekroning. Bovenop de titel, die hem moet doen doorbreken bij grote modehuizen, mag Matthias een fotoshoot voor 'Edito Magazine' doen in een droomstad, waaronder New York, Las Vegas, Miami of Dubai. "Ik ga alles eerst rustig bekijken en op me laten afkomen. Ik ben enorm benieuwd wat de toekomst mij nu gaat brengen", aldus het model. Bij de vrouwen won Taise Nunes uit de provincie Luxemburg. De finale van Top Model Belgium vond plaats in Parijs, dé modestad bij uitstek. Onze Miss België 2006, Virginie Claes, presenteerde de show. (JOBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN