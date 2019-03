Exclusief voor abonnees Matthews wint twee weken na zware val RONDE VAN CATALONIË 27 maart 2019



Net als Mathieu van der Poel beschikt ook Michael Matthews (28) over een begenadigd recuperatievermogen. De Australiër van Team Sunweb won twee weken en één dag na zijn zware val in Parijs-Nice de tweede rit in de Ronde van Catalonië. Hij was op een boogscheut van Lloret de Mar de betere van Alejandro Valverde en Daryl Impey in een sprint bergop.

