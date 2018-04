Matthews wint proloog, Campenaerts 5de Ronde Van Romandië 25 april 2018

Zondag ontgoochelde hij nog in Luik-Bastenaken-Luik, gisteren was hij alweer op de afspraak in de korte proloog van de Ronde van Romandië. Michael Matthews (Team Sunweb) legde de vier kilometer in Fribourg één seconde sneller af dan Tom Bohli, Primoz Roglic en Rohan Dennis. Onze landgenoot en Europees kampioen tijdrijden Victor Campenaerts werd vijfde op 0:05. "De schouderbreuk in de Omloop hielp mijn seizoensstart om zeep, maar nu zit ik eindelijk weer op het juiste spoor", sprak 'Bling' blij. "Het was een beetje afwachten hoe mijn lichaam zou reageren na die zware LBL. Maar in deze korte tijdrit kon ik mijn kracht volledig kwijt." Technisch goed in de bochten en zeer sterk op de hellende passages, zo zag ploegleider Tom Veelers zijn renner fietsen. "Dit moet Matthew en bij uitbreiding het hele team een morele 'boost' geven." De Oostenrijkse ex-werelduurrecordhouder Matthias Brändle kwam tijdens de opwarming zwaar ten val en ging niet van start. Hij brak zijn sleutelbeen en mist meteen ook de Giro. (JDK)

