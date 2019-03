Matthews wellicht out voor Milaan-Sanremo 13 maart 2019

Michael Matthews (Team Sunweb) mocht gisterochtend het ziekenhuis verlaten en herstelt thuis in Nice verder van de verwondingen die hij maandag opliep bij een zware valpartij in de tweede etappe van Parijs-Nice. De eerste berichten hadden het over een kaak(been)breuk, maar dat werd later door de teampersattaché ontkend. "Er is voorlopig nog geen duidelijkheid", aldus Peter Reef. "De geluiden variëren momenteel van één tot negen weken. Er is extra onderzoek nodig en dat ondergaat Michael in de loop van woensdag (vandaag dus, red.). Daarna krijgen we hopelijk een juister beeld van zijn hersteltijd. Op dit moment is enkel een hersenschudding bij hem vastgesteld en dus geen kaakbreuk."

