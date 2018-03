Matthews out voor Strade (en Tirreno?) 01 maart 2018

Michael Matthews (Team Sunweb) moet verstek geven voor de Strade Bianche. De Australiër kwam in de Omloop ten val en liep daarbij een breuk op aan zijn schouder. Het is nog onzeker of Matthews op tijd fit is om mee te doen aan de Tirreno-Adriatico, die volgende week woensdag start. De ploegleiding beslist na het weekend. (XC)