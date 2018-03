Matthews en Dumoulin maken rentree in Milaan 14 maart 2018

00u00 0

Tom Dumoulin en Michael Matthews zijn na valpartijen in respectievelijk de Tirreno-Adriatico en de Omloop opnieuw van de partij, in Milaan-Sanremo. De Australiër is kopman bij Team Sunweb. Ook Edward Theuns is opgenomen in de selectie. Theuns gaf op in Parijs-Nice, maar wordt door de Nederlandse wielerformatie voldoende fit geacht om zaterdag te starten. Het drietal wordt vergezeld door Nikias Arndt, Roy Curvers, Lennard Kämna en Sam Oomen. Simon Geschke en Søren Kragh Andersen zijn out.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN