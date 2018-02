Matteo Simoni speelt Dennis Black Magic in nieuwe film 27 februari 2018

Matteo Simoni kruipt voor zijn volgende film in de huid van pornokoning Dennis 'Black Magic' Burkas. Het verhaal gaat over de beruchte Antwerpse discotheek Zillion, waarin Burkas een grote rol had. "Deze film wordt hopelijk mijn 'Rundskop'. Al moet ik eerst nog een beetje afvallen", aldus Simoni.

