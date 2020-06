Exclusief voor abonnees Matteo Simoni lokt ons naar Limburg 04 juni 2020

00u00 0

'Callboys'-acteur Matteo Simoni (32) wordt het gezicht van de relancecampagne voor de Limburgse toeristische sector. Via reclamespots op tv, promotie in online en printmedia en grote affiches langs de weg zal de Italiaanse Hasselaar de Vlaming warm maken voor een vakantie in zijn provincie. Simoni: "Je kan hier je knopje komen afzetten óf net kiezen voor ontmoetingen. Want het zijn de Limburgers die je een echt vakantiegevoel bezorgen. Hier kan je oprecht een babbeltje slaan, je voelt je hier overal welkom." 10% van de Limburgers werkt in de toeristische sector.