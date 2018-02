Matteo Simoni jongste curator ooit van Filmfestival Oostende 16 februari 2018

Het Filmfestival van Oostende kiest elk jaar een 'Master' als curator en voor deze editie is dat Matteo Simoni (30). Hij volgt Wim Opbrouck op. "Matteo heeft de voorbije jaren zijn veelzijdigheid en talent als acteur bewezen. Van 'Marina' tot 'Patser': alle rollen speelde hij met een moeiteloze flair", zegt directeur Peter Craeymeersch. "Met Matteo kiezen we de jongste Master in de geschiedenis van het Filmfestival. Hij is één van de boegbeelden van het aanstormende talent dat Vlaanderen rijk is, en heeft alles om internationaal door te breken."

