Matteo Simoni in (of uit?) zijn hemd gezet door Jens Dendoncker 26 november 2018

00u00 0

Nu de Emmy Award van de bagageband is gerold, is Jens Dendoncker weer klaar voor een nieuwe aflevering van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'. Vorige week lokte het programma al 838.761 kijkers. Het blote bovenlijf van 'Callboys'-acteur Matteo Simoni zal vanavond waarschijnlijk nog wat extra kijkers verleiden. De BV wordt door zijn Italiaanse vader beetgenomen, die het beu is dat zoonlief nooit zijn telefoon opneemt. "Voor de rest is het echt een schat van een gast", verduidelijkt papa Vittorio. "Ik kan me geen betere zoon wensen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN