Matteo Simoni charmeert op filmfestival van Berlijn 19 februari 2018

Matteo Simoni (30) is geselecteerd als één van de tien meest beloftevolle filmacteurs in Europa, en werd dit weekend voorgesteld aan de internationale pers op het filmfestival in Berlijn. Hij charmeerde de journalisten en fotografen met zijn speelse nuchterheid en introduceerde zichzelf als kleinzoon van een Italiaanse mijnwerker met een liefde voor film en acteren. "Mijn opa werkte in de mijnen maar is na een ongeval een ijsjeszaak begonnen. Zo leerde hij mijn Belgische oma kennen. Daaruit is mijn vader geboren, die vervolgens mijn moeder leerde kennen en dat heeft mij op de wereld gebracht. Ik ben dus minder dan een vierde Italiaan", zei Matteo toen iemand opmerkte dat zijn naam erg Italiaans klonk voor een Belg. "Maar zij is een echte", lachte hij, terwijl hij naar de Italiaanse actrice Matilda De Angelis naast hem wees. Samen met negen andere acteertalenten is hij geselecteerd in de categorie 'Shooting Stars' op de Berlinale. Aanleiding is zijn rol in 'Patser'. Volgens de jury zit Simoni "vol leven en is hij in staat om zich het schijnbaar onmogelijke meester te maken." Hij toont dat "hij zowel zwarte humor als de dramatische kant van 'Patser' met lef en overtuiging kan brengen." (EDA)

