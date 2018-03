Matteo Renzi (43, Partito Democratico) 03 maart 2018

De boy wonder van Firenze, premier van Italië tussen 2014 en 2016, maar gesneuveld toen hij een grondwetswijziging wou doordrukken en daar zijn eigen lot aan verbond. "Renzi heeft toen zijn hand overspeeld", zegt Hendrik Vos. "Terugkeren als premier wordt moeilijk." Zijn centrumlinkse Partito Democratico wordt een striemende nederlaag voorspeld. Matteo Renzi spiegelt zich aan Emmanuel Macron, hervormer vanuit het centrum. Het is hoogst twijfelachtig of hem nog een tweede kans wordt gegund.