Matteo (5) mag niet mee naar Bellewaerde 07 juni 2018

De 5-jarige Matteo uit het West-Vlaamse Langemark mag dinsdag niet mee op schooluitstap naar Bellewaerde omdat hij autistisch is. Dat zegt zijn mama Aurélie Vandewalle. "Enkele weken geleden vroeg de directrice me of Matteo zou meegaan op de schooluitstap. Toen zei ik dat dat niet hoefde als ze vreesden dat hij voor te veel druk zou zorgen." De jongen lijdt aan ASS, een lichte vorm van autisme. "Daardoor is hij inderdaad wat drukker. Volgend jaar gaat hij naar het bijzonder onderwijs." Enkele dagen later vroeg Aurélie waar de uitstap naartoe ging. "Toen bleek dat dat Bellewaerde was: we hebben daar een abonnement. Matteo kent het park door en door en zou zeker niet extra geprikkeld worden door de drukte." De jongen wil dus wél erg graag mee. Maar gisteren stond er een nota in zijn agenda: dat kan niet. Reden: "Mocht hij moeilijk doen, dan is er niet genoeg begeleiding" - met excuses van de school. "Ik stelde nog voor om zelf mee te gaan, maar ook dat mag niet", vertelt zijn mama. De directrice liet weten dat ze "geen info geeft over leerlingen wegens de privacywet". (AHK)

