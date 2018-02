Mats Rits (KV Mechelen) "Situatie nog steeds kritiek" 13 februari 2018

Mats Rits was de centrale gast in onze voetbalwebcast Vista! De centrale middenvelder van KV Mechelen praatte er vooral over de degradatiestrijd waarin hij met zijn club verwikkeld is. "De overwinning van zaterdag was belangrijk", knikte Rits. "We hebben nu een kleine bonus op Eupen. De situatie is iets gebeterd, maar nog altijd kritiek. Daar zijn we ons van bewust. Er wachten ons nog vier finales. We zitten nu in deze situatie, iets waar we niets aan kunnen veranderen. Er is nog altijd druk en nog altijd stress."

