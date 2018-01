Matrassenwebshop van Corendon 00u00 0

Touroperator en luchtvaartmaatschappij Corendon opent een - jawel - matrassenwebshop voor klanten die zich in hun eigen slaapkamer op vakantie willen voelen. De online winkel verkoopt de matrassen, boxsprings, dekbedden en kussens die ook gebruikt worden in de Marble Hotels, de hotelketen die eigendom is van Corendon. Het initiatief komt er op vraag van klanten die al een keertje in de hotels op Ibiza en Andalusië logeerden.