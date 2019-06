Exclusief voor abonnees Mathilde wijst koe terecht 14 juni 2019

Helemáál op haar gemak leek koningin Mathilde niet, toen ze zich tijdens haar bezoek aan een landbouwbedrijf in Heers in de stal waagde. Het waarschuwende vingertje mocht niet baten: luttele momenten nadat deze foto genomen werd, hapte één van de koeien in haar jurk. Gelukkig zonder sporen na te laten.

