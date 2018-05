Mathilde op eerste rij met jongste zoon 02 mei 2018

De muziekmicrobe zit in het gezin: nadat ze vorig jaar prinses Elisabeth meenam naar de Koningin Elisabethwedstrijd, troonde Mathilde gisteren haar jongste zoon mee. De 12-jarige Emmanuel mocht naast mama op de eerste rij zitten. De prins is zelf muzikaal aangelegd - hij speelt fluit. De muziekwedstrijd viert dit jaar zijn jubileum: 30 jaar geleden vond de eerste editie plaats. De concours van dit jaar is voor zang. In totaal doen 55 zangers mee, van wie zes Belgische sopranen. De wedstrijd duurt zeven dagen. Mathilde zal nog enkele sessies bijwonen en ook prins Laurent en prinses Claire zijn aangekondigd voor één van de concerten. (PhG)

