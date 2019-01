Mathilde naar Mozambique 17 januari 2019

Koningin Mathilde gaat begin volgende maand naar Mozambique. In haar hoedanigheid van pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zal ze werkbezoeken brengen aan enkele projecten rond onder meer onderwijs en gezondheid. Volgens het paleis zal ze ook kennismaken met lokale leefgemeenschappen en initiatieven aanmoedigen die een reële impact hebben op het dagelijkse leven van de mensen. De koningin trekt om de twee jaar naar een ontwikkelingsland als VN-ambassadrice. Twee jaar geleden was ze in Laos, daarvoor bezocht ze ook al Ethiopië en Haïti. (PhG)