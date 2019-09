Exclusief voor abonnees Mathilde krijgt eigen rubriek in tv-programma 05 september 2019

Een meisje van 8 uit Bornem speelt harp voor koningin Mathilde. Die heeft vanaf vandaag haar eigen rubriek in het Eén-programma 'Merci voor de muziek'. Zeven weken lang mogen kinderen hun muzikaal talent komen tonen op het paleis in Brussel, vergezeld door presentatoren Bart Peeters en Nora Gharib. En zo blijft het vorstenhuis verrassen, nadat koning Filip eerder al grapjes maakte met Philippe Geubels, 'Vive le Vélo' mocht neerstrijken in zijn tuin en Mathilde zich maanden op de voet liet volgen voor een portret op de Duitse omroep ZDF. "Een pr-stunt? Neen. We hebben nu eenmaal een moderne koning en een koningin met een brede interessesfeer", klinkt het op het paleis. (PhG)

