Mathilde krijgt belangrijkste Duitse mediaprijs 08 november 2019

00u00 0

Koningin Mathilde (46) krijgt alweer een Duitse prijs. Op 21 november mag ze de 'Bambi Award' - de belangrijkste mediaprijs in Duitsland - voor liefdadigheid in ontvangst nemen in Baden-Baden. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door mediabedrijf Hubert Burda - bekend van onder meer het actuamagazine 'Focus', maar ook de Duitse uitgever van 'Playboy'. "Koningin Mathilde vertegenwoordigt niet alleen een land, ze is een rolmodel voor alle mensen in Europa", klinkt het. "Ze vervult haar rol als moeder van het land ver over de landsgrenzen heen", omdat ze zich inzet voor kinderen en gezondheidsthema's. Zo voert ze campagne tegen cyberpesten, zet ze zich in voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen en voor kinderrechten wereldwijd met Unicef.

