Mathijssen aan de slag bij U19

"Een bewuste keuze", noemde Jacky Mathijssen zijn nieuwe job bij de nationale ploeg onder 19. "Ik had voor mezelf al een tijdje beslist dat ik niet meer voor een club wou werken en zocht iets in combinatie met mijn werk als analist", vertelde de voormalige coach van onder meer Charleroi, Club Brugge en Germinal Beerschot. Zijn laatste opdracht bij het Cypriotische Larissa eindigde afgelopen seizoen na elf dagen. De eerste taak voor Mathijssen - die er vanaf 1 juli aan begint - is de kwalificatie voor het EK 2019. Die lange weg begint in november met wedstrijden tegen Litouwen, Malta en Frankrijk. Daarna volgt nog een eliteronde om een plaats op het eindtoernooi af te dwingen. Dat lukte zijn voorgangers Gert Verheyen en assistent Franky Van der Elst (nu KV Oostende) uiteindelijk niet. "De bond wil absoluut meer jeugdploegen op grote toernooien en zet vol in op professionalisering", aldus Mathijssen, die binnenkort wellicht ook een assistent krijgt. (DPB)

