Exclusief voor abonnees Mathias De Clercq enige Open Vld'er die openlijk voor paars-groen pleit 08 november 2019

00u00 0

Officieel blijft Open Vld bij haar standpunt: de Vlaamse liberalen laten de N-VA federaal niet los. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ándere stem klinkt. Die van Gents burgemeester Mathias De Clercq, bijvoorbeeld. "In plaats van paars-groen als 'onmogelijk', 'onwenselijk' en 'laatste optie' te bestempelen, zouden socialisten, liberalen en groenen deze mogelijkheid moeten aangrijpen voor een complete change of mind. Paars-groen: niet van moeten, maar uit overtuiging", schreef hij in een opiniestuk. Bij de meeste partijtoppers bleef het - alvast en public - stil. Maar intern klonk overal hetzelfde: het is een persoonlijke démarche van De Clercq. "Mathias is burgemeester in een paars-groene coalitie. Ik begrijp zijn persoonlijke standpunt is", zei Kamerfractieleider Egbert Lachaert. "Maar wij streven naar een regering met PS en N-VA." (SSL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu