Mathias Coppens ziet z'n eerste vlam terug

Nu maakt hij het mooie weer bij VTM, maar de carrière van Mathias Coppens (39) begon bij de openbare omroep, zo blijkt vanavond in 'Van Algemeen Nut'. Als 13-jarige speelde Mathias een rol in de gelauwerde tv-film 'De Wereld Van Ludovic', over twee jonge pubers die verliefd worden en weglopen van huis. Maar voor Mathias was die rol wel heel speciaal: "Al na dag één wist ik dat ik verliefd was. Ik ben in mijn leven nog nooit zo verliefd geweest als toen op Bella. Ik moest spelen dat ik verliefd was op mijn tegenspeelster, maar ik wás dat ook in het echt. Ik heb het haar nooit durven te zeggen."

