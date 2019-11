Exclusief voor abonnees Mathias Coppens raakt alweer gewond voor z'n programma 22 november 2019

In 'Code van Coppens' zetten Staf en Mathias Coppens voor een keer niet hun eigen lichaam op het spel, maar toch slaagde Mathias er woensdagavond in om met een blauw oog en een stevige pleister in beeld te verschijnen (foto). "Broederlijke agressie", grapte Mathias in de uitzending - maar het ging om een werkongeval. "Een spijtig voorval bij de repetities. Tijdens een proef is een glas gesprongen en de scherven vlogen richting m'n wenkbrauw. Dat heeft natuurlijk fameus gebloed, maar alles is intussen genezen", zegt de presentator. Omdat de afleveringen niet chronologisch worden uitgezonden, verschijnt Mathias ook af en toe met gaaf gezicht in beeld. "In de jongste aflevering zag het er erger uit omdat dit de eerste opname na het ongeluk was", klinkt het bij VTM.

