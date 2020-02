Exclusief voor abonnees Mathéo nu ook gezicht van KBC-app 17 februari 2020

Het was een hartverwarmend weekend voor Mathéo, de 13-jarige jongen uit Harelbeke die gepest wordt om z'n rode haren. Nadat kledingketen JBC hem wilde inschakelen voor een reclamecampagne, maakte KBC hem het gezicht van de app van de bank. Zaterdag kwam een fotograaf portretfoto's maken. Eén daarvan krijgen de gebruikers - en dat zijn er meer dan een miljoen - sinds gisteren automatisch te zien als ze de KBC-app openen. Daarbij staat de boodschap: 'Kom samen met Mathéo op tegen pesten'. Hij is erg trots, zegt zijn mama Jessy. "Ik heb hem in jaren niet meer zo blij gezien."

