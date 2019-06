Exclusief voor abonnees Mathematisch kan het nog... 20 juni 2019

Waar hebben we dat nog gehoord? Mathematisch kunnen de Jonge Duivels ook na de groepsfase nog in Italië blijven. Dit dankzij de zege van Polen tegen Italië. Als België op de slotspeeldag Italië klopt met twee doelpunten verschil en Polen ook Spanje verslaat, dan zijn de Belgen alsnog tweede. Wellicht zullen drie punten wel niet volstaan om beste tweede te zijn, maar als Engeland (dat geen IOC-land is en zijn eerste duel verloor) zich plaatst voor de halve finales, dan speelt België op vrijdag een barrage tegen de andere slechtste tweede voor het laatste olympische ticket. Dat zijn wel veel als'en... (PJC)

