Matchwinnaar Avenatti: "Dit is een bevrijding" 18 januari 2020

00u00 0

Invaller Felipe Avenatti (26) kroonde zich tot matchwinnaar. In het slot schoot hij Standard naar een felbevochten zege tegen KV Mechelen. Met een enorme vreugde-uitbarsting tot gevolg. De Uruguayaan liep meteen naar ploegmaat en bankzitter Senna Miangue om te vieren. "Voor de match zei hij tegen mij dat ik zou scoren", glimlacht Avenatti. "We spreken wat Italiaans met elkaar. Senna geeft me vetrouwen. Zijn steun doet deugd."

