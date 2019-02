Match KVM even uit gokaanbod 28 februari 2019

00u00 0

Gokkantoren als Napoleon Games en Unibet hebben weddenschappen op het 1B-duel Lommel-KV Mechelen even bevroren. Via een kantoor gespecialiseerd in goknoteringen zouden ze vernomen hebben dat Malinwa met een B-ploeg of jeugdelftal zou spelen. Vreemd. Zeker omdat Mechelen zondag kans maakt op de periodetitel en de promotie. Ook KVM reageerde verbaasd. "Geen idee waar deze info vandaan komt. Wij stellen altijd onze beste ploeg op." De gokkantoren voegden de wedstrijd inmiddels toe aan hun assortiment. (ABD)