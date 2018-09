Match in de match voor fans van Del Potro en Isner 04 september 2018

Er moet geen tekeningetje bijgemaakt worden dat de Amerikaanse spelers flink worden gesteund op deze US Open. Zeker in het Arthur Ashe Stadium kan het dan wel eens erg luid worden. Juan Martin Del Potro (ATP 3), die het vandaag in de kwartfinale opneemt tegen John Isner (ATP 11), heeft daarop iets gevonden. Hij bracht zijn vrienden mee vanuit zijn geboorteplaats Tandil en stak ze tijdens een match in een skybox. De Argentijnse supporters domineerden tot nu toe al zijn duels, afwachten of ze dat vandaag ook kunnen tegen ruim 23.000 Amerikanen. "Ik ken die jongens al meer dan 20 jaar", zei Del Potro over zijn fanclub. "Zij oefenen al de liedjes die ze zingen zelf in. Ze hebben van de hele dag toch niets anders te doen."

