Match gaat wereld rond

Imagoschade voor het Belgisch voetbal. Nationaal, maar ook internationaal. Het nieuws over de gestaakte topper tussen Standard en Anderlecht ging in sneltempo de (voetbal)wereld rond. Heel wat buitenlandse media hadden aandacht voor het pijnlijke voorval en de wantoestanden bij de Anderlecht-fans. De toonaangevende Spaanse sportkrant Marca, het Duitse Bild of zelfs het Oostenrijkse Heute: allemaal hadden ze aandacht voor de "Pyro-wahnsinn" van "Ultra-Idioten". (TLB/DMM)

