Match eindigt pas om 3.12u 's nachts, mede door... uitwerpselen van meeuwen 18 januari 2019

Om 0.30u werd in Melbourne de eerste bal geslagen in de partij tussen Garbine Muguruza (WTA 18) en Johanna Konta (WTA 38). Dat is de laatste start van een match op de Australian Open ooit, waarbij het record van Elise Mertens en Daria Gavrilova van vorig jaar 23.59u met een halfuur verbeterd werd. Even werd eraan gedacht hun wedstrijd te verhuizen naar baan drie. Er was evenwel te weinig personeel aanwezig om de uitwerpselen op te ruimen die de zeemeeuwen er hadden achtergelaten. En dus moesten Muguruza en Konta wachten tot de vijfsetter tussen Zverev en Chardy op de Margaret Court Arena afgelopen was. Hun match eindigde uiteindelijk pas om 3.12u in de Australische nacht. De Spaanse was de sterkste: 4-6, 7-6, 7-5. (FDW)

