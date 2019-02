Match Ajax uitgesteld voor duel Real: PSV boos 21 februari 2019

Ophef in Nederland. De Nederlandse voetbalbond heeft het competitieduel tussen Ajax en PEC Zwolle verplaatst van 2 naar 13 maart om de Ajacieden zo meer rust te gunnen met het oog op de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid. Titelconcurrent PSV is niet opgezet met die zet en tekende al bezwaar aan. "Want de KNVB behandelt niet iedereen gelijk. Wij zijn ontgoocheld en onaangenaam verrast." PEC Zwolle onderzoekt dan weer of het een rechtszaak kan aanspannen. "Wij balen van deze beslissing, net als onze concurrenten." (PJC)