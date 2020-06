Exclusief voor abonnees Mata op verlanglijstje Hertha Berlijn 08 juni 2020

De Bundesliga lonkt naar Clinton Mata (27). Eén van de geïnteresseerde clubs: het ambitieuze Hertha Berlijn, dat voorzichtig informeerde naar de voorwaarden voor een transfer. Concrete onderhandelingen vinden nog niet plaats - Club Brugge is naar eigen zeggen zelfs niet op de hoogte van de belangstelling. Hoe dan ook zal Hertha, waar onze landgenoten Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio al spelen, stevige concurrentie krijgen, want de naam van Mata prijkt op meerdere verlanglijstjes in Duitsland.

