Mata mist Salzburg door scheurtje in de hamstring 19 februari 2019

Geen Clinton Mata donderdag in Salzburg. Onderzoek wees uit dat de rechterflankverdediger afgelopen weekend een scheurtje in de hamstring opliep na zijn doelpunt tegen Genk. Club plakt vooralsnog liever geen termijn op de blessure, maar vast staat dat Mata al zeker de return van de 1/16de finales van de Europa League mist. In principe raakt hij evenmin fit voor de clash tegen Anderlecht, aanstaande zondag. Al klinkt het binnen de entourage van de Angolese Belg dat er nog een sprankeltje hoop is. (NP)