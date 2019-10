Exclusief voor abonnees MASTERS NÓG VERDER WEG VOOR GOFFIN 26 oktober 2019

Met Matteo Berrettini vandaag in de halve finale van Wenen is de achtste plaats in de race naar de Masters in Londen alweer een beetje verder weg voor David Goffin (ATP 13). De Luikenaar moet nu al meer dan 300 punten goedmaken op de Italiaan, terwijl ook Roberto Bautista Agut 200 punten meer heeft. Mission quasi impossible dus voor Goffin, die in Paris-Bercy dan maar voor de punten en het prijzengeld moet spelen. Als twaalfde reekshoofd heeft Goffin een bye in de eerste ronde en daarna wacht hem een duel met Ugo Humbert (ATP 63), tegen wie hij verloor in Antwerpen vorige week, of Grigor Dimitrov (ATP 29). Een derde ronde tegen Dominic Thiem (ATP 6) zou goed zijn. Goffin is op dit ogenblik enkel maar zeker van deelname aan de ATP Finals als hij de Rolex Paris Masters op zijn naam zou schrijven. (FDW)

