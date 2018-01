Masters-droom Brecel al voorbij 00u00 0

Met veel ambitie trok Luca Brecel naar zijn allereerste Masters, het prestigieuze toernooi waaraan enkel de 16 beste spelers deelnemen. Maar zijn eerste match in Londen ging meteen verloren. Tegen de Noord-Ier Mark Allen, nummer 8 van de wereld, werd het 6-3. Brecel begon goed (1-2), maar daarna vond Allen met breaks van 135 en 71 zijn beste snooker. Twee frames waarin Brecel niet eens op het bord kwam. Onze landgenoot kon nog gelijkmaken (3-3), maar daarna nam de vormzwangere Allen over en won hij drie frames achter elkaar. Het slotframe pakte hij met een break van 120. Brecel, die vorig jaar de China Open op zijn naam schreef, mist zo een potentiële clash in de kwartfinales met Ronnie O'Sullivan. De titelverdediger komt morgen in actie tegen Marco Fu. (ODBS)

