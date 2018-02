Masterclass Mané, Salah en Firmino Porto 0-5 Liverpool 15 februari 2018

Voeten omhoog binnen drie weken. Twee van de vijf Engelse vertegenwoordigers staan zo goed als zeker in de kwartfinales. Na Man City (0-4 op Basel) gaf ook Liverpool zijn opponent een pak voor de broek: 0-5-winst bij Porto. Een masterclass van zijn voorlijn Sadio Mané, Mo Salah en Roberto Firmino. Mané scoorde een hattrick. Salah maakte een fantastisch doelpunt. Vleugje Messi. Hij controleerde de rebound van Milner die van de paal terugstuitte, trok die over de keeper, streling met het hoofd en dan koel afwerken. Voor Salah was het de 30ste in alle competities. Straf seizoen. Hij zit op het tempo van Suárez in 2014.

