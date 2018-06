Massale vechtpartij en café vernield 20 juni 2018

De overwinning van onze Rode Duivels draaide eergisteren niet overal uit op een feest. In een café langs de Brugsevaart in Mariakerke ging een tiental supporters met elkaar op de vuist. Drie vechtersbazen raakten gewond en het café werd kort en klein geslagen. De schade was zo groot dat de zaak gisteren dicht moest blijven voor herstellingen. Ook op het Sint-Poppoplein in Deinze, waar een goeie 1.300 supporters België - Panama volgden, raakten twintig supporters slaags. Politiecombi's, ambulances en de mugdienst moesten ter plaatse komen, maar de rust keerde er wel snel weer. De organisator zal extra veiligheidsmaatregelen treffen voor de volgende wedstrijden. (JEW/DJG)