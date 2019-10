Exclusief voor abonnees Maskerverbod in Hongkong: dit is het resultaat 07 oktober 2019

00u00

Gisteren zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op getrokken in Hongkong, ondanks de hevige regen. Sinds vrijdag is het uitdrukkelijk verboden om maskers te dragen op de protesten. Carrie Lam, de hoogste bestuurder van de stad, diepte daarvoor een koloniale wet uit 1922 op. Maar dat maakte de betogers alleen maar bozer. Gevolg: gisteren droegen ze zo goed als allemaal een masker, en scandeerden ze de slogan 'Een masker dragen is geen misdaad'. De politie zette traangas en rubberkogels in.

