Maskers vliegen deur uit voor woekerprijzen 25 februari 2020

Tal van webwinkels zien de mondmaskers de deur uitvliegen. Op Bol.com zitten heel wat producenten al door hun voorraad heen, al zijn er nog verschillende maskers te koop. Vaak wel aan bijzonder hoge prijzen, tot wel 90 euro. En de beschrijvingen zijn soms angstaanjagend. "Het coronavirus zit eraan te komen! Het is niet de vraag of het virus Nederland gaat bereiken, maar wanneer! Zorg dat u goed voorbereid bent", luidt de promotekst bij een masker van 3M, dat voor de "scherpe prijs" van 35,95 euro te koop is. Verschillende mensen reageerden al. "Geweldig masker, ik ben nog steeds coronavrij", klink het bij één van hen. Anderen waarschuwen onder het 'koopje' dat heel wat oplichters willen profiteren van de coronapaniek door mondmaskers aan te bieden aan woekerprijzen.

