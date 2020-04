Exclusief voor abonnees Maskers kúnnen helpen, maar overheid verzweeg het 01 april 2020

Het dragen van mondmaskers is wekenlang afgeraden in ons land, terwijl ze in werkelijkheid wel nut kunnen hebben. Viroloog Marc Van Ranst, die eerder verklaarde dat het "volstrekt zinloos" is om massaal maskers te dragen, komt daar nu deels op terug. "Het kan zinvol zijn voor wie ziek is." Hij geeft toe dat het een bewuste strategie was om maskers af te raden, omdat we te weinig voorraad hadden én hebben in ons land. (JBG)

