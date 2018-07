Mascherano en Biglia stoppen, Sampaoli niet 02 juli 2018

00u00 0

Geen verrassing voor wie ze dit WK zag voetballen: Javier Mascherano (34) en Lucas Biglia (32) stoppen als Argentijns international. De twee verdedigende middenvelders zeiden na de uitschakeling tegen Frankrijk dat het tijd is voor de jonge generatie. Mascherano speelde 146 wedstrijden voor de Albiceleste. Biglia kwam toch ook aan 58 interlands. Ondertussen wachtte heel Argentinië ook in spanning af of bondscoach Jorge Sampaoli zijn ontslag zou indienen. Veel van zijn landgenoten zijn alle vertrouwen in hem kwijt, maar Sampaoli weigert voorlopig zelf te stoppen. Volgens Argentijnse bronnen wordt zijn ontslag wél eerstdaags bekendgemaakt.