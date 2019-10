Exclusief voor abonnees Mas slaat dubbelslag in Guangxi 21 oktober 2019

00u00 0

Enric Mas bezorgde Deceuninck-Quick.Step in de Ronde van Guangxi de 69ste zege van het seizoen. De Spanjaard haalde het in Nongla Scenic Area voor de Colombiaan Martinez en de Italiaan Rosa. Mas is ook de nieuwe leider. Houdt hij stand tot en met de slotrit, morgen, dan brengt hij het totaal van de troepen van Patrick Lefevere in 2019 dus op 70. Dat zijn drie zeges minder dan het record van vorig jaar. Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) haalde zaterdag zijn ritsucces binnen. (JDK)